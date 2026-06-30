GTT décroche une commande pour équiper trois méthaniers de Nigeria LNG

Le spécialiste français des systèmes de confinement cryogénique poursuivra sa collaboration avec le chantier chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding sur de nouveaux transporteurs de gaz naturel liquéfié.
GTT annonce avoir reçu, au second trimestre 2026, une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour concevoir les cuves cryogéniques de trois nouveaux méthaniers destinés à Bonny Gas Transport, la filiale de transport maritime de Nigeria LNG.
Chaque navire affichera une capacité de 174 000 m³ et sera équipé du système de confinement à membranes NO96 Super , une technologie développée par GTT.
La livraison des trois méthaniers est prévue entre le deuxième et le troisième trimestre 2029.
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