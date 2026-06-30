 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT décroche une commande pour équiper trois méthaniers de Nigeria LNG
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 17:50

Le spécialiste français des systèmes de confinement cryogénique poursuivra sa collaboration avec le chantier chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding sur de nouveaux transporteurs de gaz naturel liquéfié.

GTT annonce avoir reçu, au second trimestre 2026, une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour concevoir les cuves cryogéniques de trois nouveaux méthaniers destinés à Bonny Gas Transport, la filiale de transport maritime de Nigeria LNG.

Chaque navire affichera une capacité de 174 000 m³ et sera équipé du système de confinement à membranes NO96 Super , une technologie développée par GTT.

La livraison des trois méthaniers est prévue entre le deuxième et le troisième trimestre 2029.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
185,9000 EUR Euronext Paris +0,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
2CRSI
30,68 -0,90%
Pétrole Brent
73,02 +0,65%
TELEPERFORMANCE
45,98 -11,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank