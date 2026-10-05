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GTT décroche une commande de Samsung Heavy Industries pour 4 nouveaux méthaniers
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 17:57

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Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 4 NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES PRÉVUE EN 2029

Texte original [https://tinyurl.com/2sh8u4jr]

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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