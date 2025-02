GTT: crée une 'direction de la transformation' information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 17:56









(CercleFinance.com) - GTT annonce la création d'une Direction de la transformation du Groupe, confiée à Jean-Baptiste Boutillier, ainsi que la nomination de Thierry Valot au poste de Directeur de l'Innovation du Groupe.



Jean-Baptiste Boutillier aura notamment pour mission de piloter les projets de transformation prioritaires, d'optimiser les processus et modes de travail et de renforcer la transversalité entre les départements.



Thierry Valot veillera à aligner les développements technologiques avec les besoins du marché et à maintenir GTT à la pointe des progrès technologiques, contribuant ainsi à la croissance du Groupe.







