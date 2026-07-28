GTT Communications et HPE renforcent leur partenariat

GTT Communications annonce le renforcement de son partenariat mondial avec HPE (Hewlett Packard Enterprise), élargissant ainsi son portefeuille de services managés afin de simplifier la complexité croissante des réseaux d'entreprise.

La combinaison de la plateforme GTT Envision avec des solutions LAN/WLAN managées, fournies via HPE Aruba Central, permet aux entreprises de connecter de manière simple et sécurisée les utilisateurs, les machines et les applications dans des environnements variés.

Les deux groupes informatiques collaborent depuis plus d'une décennie afin de fournir des services managés SD-WAN sécurisés et évolutifs grâce à la solution HPE Networking EdgeConnect SD-WAN, un partenariat qui s'étend désormais à HPE Networking SSE.

Cette évolution permet à GTT d'enrichir son portefeuille GTT Secure Connect avec une solution SASE entièrement managée provenant d'un fournisseur unique, reposant sur le réseau mondial Tier 1 de GTT et intégrant le SD-WAN et la sécurité cloud de HPE au sein d'une architecture Zero Trust.

Selon GTT et HPE, cette approche permet d'éviter la multiplicité des fournisseurs, de simplifier les opérations, d'améliorer les performances des applications dans les environnements hybrides et multicloud, et d'offrir des capacités de sécurité Zero Trust.