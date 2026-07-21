information fournie par Reuters • 21/07/2026 à 18:02

GTT-Commande de Samsung Heavy Industries pour la conception de cuves d'un méthanier

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2029

Texte original https://tinyurl.com/mr6tw9fz Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)