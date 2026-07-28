GTT choisie pour un vaste réservoir de stockage d'éthane en Chine

GTT annonce avoir reçu une commande de China Chengda Engineering portant sur la conception d'un réservoir terrestre à membranes à intégrité totale destiné au stockage d'éthane, à Ningbo, dans la province du Zhejiang (Chine), réservoir qui deviendra le plus grand au monde dédié au stockage d'éthane.

D'une capacité de 200 000 m³, ce réservoir sera construit pour Ningbo Union King New Material Limited, filiale d'Union King Holding Ltd, dans le cadre de l'accord de coopération stratégique signé avec GTT en décembre 2025, à l'occasion de la visite d'Etat du président de la République française en Chine.

Le réservoir soutiendra la croissance des activités pétrochimiques d'Union King Holding en renforçant la sécurité de ses approvisionnements ainsi que la continuité de ses opérations. Outre l'éthane, il pourra également stocker d'autres gaz liquéfiés, notamment du propane, du butane et du gaz de pétrole liquéfié.

GTT fournira au projet sa technologie à membranes GST qui, comparée aux solutions traditionnelles, améliore l'efficacité thermique, optimise l'utilisation des matériaux et permet la construction de réservoirs de très grande capacité. La livraison du projet est prévue au 4e trimestre 2028.