 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT a signé un projet de développement commun avec HD Hyundai Heavy Industries
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 18:12

(Répétition technique)

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT ET HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES S'ASSOCIENT POUR FAIRE PROGRESSER LA CONCEPTION ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES GRANDS ÉTHANIERS

* GTT ANNONCE LA SIGNATURE D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUN (JDP) AVEC LE CHANTIER NAVAL HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, PORTANT SUR LA CONCEPTION D’UN GRAND ÉTHANIER

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
179,7000 EUR Euronext Paris -1,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank