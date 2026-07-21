GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur océanien.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques du navire, offrant une capacité totale de 174 000 m³. Celles-ci seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison du navire est prévue au cours du premier trimestre 2029.