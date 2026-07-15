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GTT a reçu une commande de HD KSOE pour deux nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 17:54

GTT a reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Ces navires seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries. Ils disposeront chacun d'une capacité de 174 000 m³.

Leurs cuves cryogéniques seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison de ces deux navires est prévue d'ici le premier trimestre 2029.

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