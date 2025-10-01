information fournie par Reuters • 01/10/2025 à 17:49

GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour un nouveau méthanier

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT OBTIENT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2028

(Rédaction de Gdansk)