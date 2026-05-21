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GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:50

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T2 2029

Texte original [https://tinyurl.com/2uz4heah] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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