information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 17:50

GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T2 2029

Texte original [https://tinyurl.com/2uz4heah] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)