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GTT a reçu une commande de China Chengda Engineering Co. pour la conception d'un réservoir terrestre à membranes
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 17:59
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Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* LA TECHNOLOGIE À MEMBRANES DE GTT RETENUE POUR LE PLUS GRAND RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'ÉTHANE AU MONDE

* LA LIVRAISON DU PROJET EST PRÉVUE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2028

Texte original https://tinyurl.com/5967bxuv Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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