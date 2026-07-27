GTT a reçu une commande de China Chengda Engineering Co. pour la conception d'un réservoir terrestre à membranes

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* LA TECHNOLOGIE À MEMBRANES DE GTT RETENUE POUR LE PLUS GRAND RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'ÉTHANE AU MONDE

* LA LIVRAISON DU PROJET EST PRÉVUE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2028

Texte original https://tinyurl.com/5967bxuv Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)