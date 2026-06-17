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GTT a reçu une commande de China Chengda Engineering
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 17:56

GTT a reçu une commande de son partenaire, China Chengda Engineering, pour la conception de trois réservoirs terrestres de stockage de GNL de très grande capacité.

Ces réservoirs seront construits pour PipeChina Group dans le cadre du projet de terminal méthanier de Yuedong, situé dans la ville de Jieyang, dans la province du Guangdong, un hub stratégique du réseau gazier du sud de la Chine.

Avec une capacité de 240 000 m³ chacun, ces réservoirs seront les plus grands réservoirs terrestres de stockage de GNL au monde équipés de la technologie à membranes à intégrité totale GST® développée par GTT.

La conception permet une réduction de 40 % des besoins en acier, contribuant ainsi à la diminution des émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Elle s'appuie également sur une isolation optimisée, garantissant des performances énergétiques élevées et constantes.

La livraison des trois réservoirs est prévue au quatrième trimestre 2028.

François Michel, Directeur général de GTT, a déclaré : " Ce projet majeur témoigne de la confiance de nos partenaires chinois et confirme la forte valeur ajoutée de notre technologie de confinement à membranes à intégrité totale GST® pour les infrastructures GNL de grande envergure. Reconnue pour son niveau élevé de sécurité, sa fiabilité et son efficacité opérationnelle, notre technologie contribuera à l'essor d'un hub stratégique du GNL en Chine."

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1 commentaire

  • 18:48

    Les derniers avant le copié-collé des chinois.

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