GT Biopharma progresse grâce à l'approbation par la FDA d'un essai sur l'homme d'un nouveau médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 février - ** Les actions du développeur de médicaments GT Biopharma GTBP.O augmentent de 17,9 % à 0,60 $ avant la mise sur le marché
** La société annonce que la FDA américaine a autorisé les tests sur les humains de son médicament expérimental GTB-5550 pour les cancers avancés
** Le médicament vise à aider les cellules immunitaires à attaquer les tumeurs porteuses de B7-H3, une protéine présente dans les cancers de la prostate, des ovaires, du pancréas et d'autres cancers solides, selon la société
** L'étude préliminaire testera la sécurité en utilisant des cycles de traitement courts et des niveaux de dose multiples; la société prévoit d'étendre l'étude à sept cancers après vérification de la sécurité - GTBP
** Les actions ont baissé de 74 % en 2025
