GSK: va présenter ses avancées dans le soin du VIH information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que ViiV Healthcare, sa société mondiale spécialisée dans le VIH, présentera des résumés de son portefeuille de traitements et de prévention du VIH et de son pipeline de recherche à l'occasion de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI 2025) du 9 au 12 mars à San Francisco.



' Nous partageons notamment les premières données de notre pipeline transformateur, y compris les résultats de notre inhibiteur d'intégrase de troisième génération et des actifs partenaires', a indiqué Kimberly Smith, responsable de la R&D chez ViiV Healthcare.



'Ces actifs ont le potentiel d'augmenter les intervalles de dosage au-delà de ce qui est actuellement disponible, dans le but de fournir ce que la communauté des personnes vivant avec le VIH nous dit vouloir et dont elle a besoin', a-t-elle ajouté.



Le laboratoire présentera également de nouvelles données sur l'Apretude (CAB LA pour PrEP) dans la prévention du VIH ou encore sur Cabenuva (cabotégravir) + rilpivirine à action prolongée (CAB+RPV LA).





