 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GSK va lancer un essai de phase III pour un candidat vaccin à ARNm
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 13:05
Ajouter Boursorama à vos sources

GSK (GlaxoSmithKline) fait état de données positives de phase II pour son candidat vaccin contre la grippe saisonnière à ARNm lors de la conférence OPTIONS XIII pour le contrôle de la grippe, des données lui permettant de lancer prochainement un essai d'efficacité de phase III.

Le candidat vaccin de GSK a montré des réponses immunitaires plus élevées contre toutes les souches grippales testées que les vaccins antigrippaux à dose standard et à dose élevée, respectivement chez les jeunes et les personnes âgées, et a été généralement bien toléré.

GSK prévoit donc de lancer un essai d'efficacité de phase III en septembre 2026. Il s'agira du premier essai de phase III d'un vaccin contre la grippe à ARNm conçu pour cibler à la fois l'hémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA), les principaux antigènes de surface qui permettent la liaison et la propagation du virus de la grippe.

Alors que les vaccins antigrippaux agréés ciblent principalement l'hémagglutinine, le candidat vaccin est spécifiquement conçu pour cibler également la neuraminidase, des preuves croissantes "suggérant que cela pourrait aider à améliorer la protection, la gravité de la maladie et sa transmission".

"Avec un milliard de cas de grippe dans le monde chaque année et jusqu'à 650 000 décès, il est nécessaire d'adopter des approches vaccinales de nouvelle génération", met en avant Sanjay Gurunathan, responsable de la R&D des vaccins et des maladies infectieuses de GSK.

Le laboratoire pharmaceutique britannique rappelle avoir obtenu de la FDA des Etats-Unis, en juillet dernier, la désignation Fast Track pour son candidat vaccin, reflétant un besoin urgent d'améliorer la protection contre la grippe.

Valeurs associées

GSK
1 869,000 GBX LSE +0,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des employés de Shein sonnent le gong pour marquer l'introduction du groupe à la Bourse de Hong Kong, le 1er septembre 2026 ( AFP / Leung Man Hei )
    Après un plongeon de 10%, Shein sauve la mise pour son premier jour en Bourse à Hong Kong
    information fournie par AFP 01.09.2026 13:46 

    Le géant de la mode ultra-éphémère Shein a finalement sauvé la mise mardi, après un plongeon de 10%, pour sa première journée à la Bourse de Hong Kong, où il a levé quelque 1,46 milliard d'euros, ses projets de cotation à New York et à Londres ayant échouer en ... Lire la suite

  • ( AFP / GREG BAKER )
    La start-up d'IA Manus annonce reprendre ses activités de manière indépendante
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 13:28 

    La start-up d'intelligence artificielle (IA) Manus a annoncé mardi avoir repris ses activités de manière indépendante, plusieurs mois après que Pékin a empêché le géant américain Meta de racheter cette entreprise fondée en Chine et désormais basée à Singapour. ... Lire la suite

  • ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )
    L'inflation repasse en Italie au-dessus de 3% en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 13:25 

    L'inflation a ré-accéléré à 3,3% en Italie au mois d'août, notamment à cause de la hausse des prix du pétrole, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Istat). L'inflation s'était établie en juillet à 2,9% sur douze ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la société Hugo Boss est exposé à Moscou
    Hugo Boss: Frasers prévoit de porter sa participation à plus de 50%
    information fournie par Reuters 01.09.2026 13:25 

    Le détaillant britannique Frasers a déclaré mardi ‌prévoir de porter sa participation dans Hugo Boss à plus de 50%, après l’échec en ​juin de son projet d’acquisition à 2 milliards d’euros de la maison de mode allemande. Le groupe, détenu par l’homme d’affaires ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 314,58 -0,24%
BIOPHYTIS
0,055 -5,34%
Pétrole Brent
92,01 +1,48%
AIR LIQUIDE
174,58 +2,97%
HAFFNER ENERGY
0,514 -4,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank