GSK va lancer un essai de phase III pour un candidat vaccin à ARNm

GSK (GlaxoSmithKline) fait état de données positives de phase II pour son candidat vaccin contre la grippe saisonnière à ARNm lors de la conférence OPTIONS XIII pour le contrôle de la grippe, des données lui permettant de lancer prochainement un essai d'efficacité de phase III.

Le candidat vaccin de GSK a montré des réponses immunitaires plus élevées contre toutes les souches grippales testées que les vaccins antigrippaux à dose standard et à dose élevée, respectivement chez les jeunes et les personnes âgées, et a été généralement bien toléré.

GSK prévoit donc de lancer un essai d'efficacité de phase III en septembre 2026. Il s'agira du premier essai de phase III d'un vaccin contre la grippe à ARNm conçu pour cibler à la fois l'hémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA), les principaux antigènes de surface qui permettent la liaison et la propagation du virus de la grippe.

Alors que les vaccins antigrippaux agréés ciblent principalement l'hémagglutinine, le candidat vaccin est spécifiquement conçu pour cibler également la neuraminidase, des preuves croissantes "suggérant que cela pourrait aider à améliorer la protection, la gravité de la maladie et sa transmission".

"Avec un milliard de cas de grippe dans le monde chaque année et jusqu'à 650 000 décès, il est nécessaire d'adopter des approches vaccinales de nouvelle génération", met en avant Sanjay Gurunathan, responsable de la R&D des vaccins et des maladies infectieuses de GSK.

Le laboratoire pharmaceutique britannique rappelle avoir obtenu de la FDA des Etats-Unis, en juillet dernier, la désignation Fast Track pour son candidat vaccin, reflétant un besoin urgent d'améliorer la protection contre la grippe.