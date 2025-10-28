GSK signe un accord de licence exclusif avec Empirico dans la BPCO
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 12:12
Aux termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique britannique disposera des droits afin de poursuivre le programme EMP-012 une fois que la société de San Diego aura achevé l'étude en cours, ce qui lui donnera la possibilité de commercialiser le produit au niveau mondial si celui-ci venait à être approuvé par les autorités sanitaires.
En contrepartie, GSK va verser à Empirico un paiement initial de 85 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter quelque 660 millions supplémentaires en fonction de l'avancée du programme, sans compter les éventuelles redevances à percevoir sur les ventes futures du médicament.
Le candidat EMP-012, qui s'appuie sur un petit ARN interférent (siRNA), cible un mécanisme inédit dans le traitement de la BPCO, une approche qui pourrait aussi être déclinée dans d'autres maladies inflammatoires des voies respiratoires, selon Empirico.
Malgré les progrès récents, les besoins médicaux restent considérables: d'ici 2050, ce sont près de 600 millions de personnes dans le monde qui devraient être touchées par la maladie, qui deviendrait alors la principale cause d'hospitalisation, pour un coût global estimé à quelque 4.000 milliards de dollars au niveau des systèmes de santé.
Valeurs associées
|1 648,000 GBX
|LSE
|+0,49%
