GSK s'engage à investir 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement aux États-Unis et dans l'expansion de ses usines, alors que Donald Trump se rend au Royaume-Uni

GSK prévoit d'investir 30 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années

L'investissement comprend une nouvelle usine en Pennsylvanie pour les médicaments anticancéreux

L'investissement créerait des milliers d'emplois et stimulerait la fabrication de médicaments aux États-Unis

Le fabricant de médicaments GSK GSK.L a déclaré mercredi qu'il investirait 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement aux États-Unis et dans l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement sur cinq ans, après que le président américain Donald Trump soit arrivé en Grande-Bretagne pour une deuxième visite d'État afin de sceller des accords d'investissement.

L'entreprise a déclaré que ses nouvelles installations aux États-Unis, qui ont représenté la moitié de son chiffre d'affaires l'année dernière, "jetteraient un pont entre la R&D et la fabrication aux États-Unis et au Royaume-Uni, renforçant ainsi le leadership des deux pays dans les sciences de la vie."

L'investissement de GSK comprend 1,2 milliard de dollars pour construire une nouvelle usineen Pennsylvanie qui produira de nouveaux médicaments pour les maladies respiratoires et le cancer, la construction devant commencer en 2026.

Il investira dans l'IA, la technologie numérique, la fabrication de nouvelles substances médicamenteuses et l'amélioration de l'assemblage des dispositifs sur les cinq sites américains de GSK.

GSK, dont le siège est à Londres , est le dernier fabricant de médicaments à augmenter sa présence aux États-Unis, alors que Donald Trump menace d'imposer des droits de douane sur l'industrie et cherche à stimuler la fabrication nationale. Le secteur a toujours été épargné par les conflits commerciaux.

"Cet investissement historique créera des dizaines de milliers d'emplois américains et garantira que les médicaments et les technologies critiques sont développés et fabriqués ici, sur le sol américain - là où ils doivent l'être", a déclaré le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, dans un communiqué partagé par GSK.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré dans ce même communiqué que cet investissement était un "puissant exemple de la façon dont la collaboration entre le Royaume-Uni et les États-Unis avait un impact concret - en améliorant la santé des gens, en créant des opportunités et en stimulant la croissance"

L'investissement de GSK aux États-Unis intervient alors que certains fabricants de médicaments, dont AstraZeneca AZN.L et le fabricant américain Merck & Co MRK.N , ont réduit ou interrompu leurs investissements au Royaume-Uni, invoquant un

environnement national difficile .

LES ESSAIS CLINIQUES ET LA R&D VONT ÊTRE STIMULÉS

Les États-Unis devraient se classer au premier rang pour le nombre d'études, de sites et de participants aux essais cliniques menés par GSK au cours des cinq prochaines années, a déclaré l'entreprise.

Le fabricant de médicaments n'a pas précisé si les 30 milliards de dollars incluaient des fonds déjà affectés à ses activités américaines ( ).

Des sources de l'industrie pharmaceutique ont déclaré à Reuters que certaines entreprises qui ont annoncé d'importants investissements aux États-Unis sous Trump ont inclus des projets ou des sites déjà en cours de réalisation afin de fournir un chiffre global important.

GSK a déclaré qu'il avait engagé environ 2 milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis au cours de l'année écoulée, ce qui ajouterait des centaines d'emplois qualifiés ainsi que des rôles de construction, en s'appuyant sur sa main-d'œuvre américaine d'environ 15 000 personnes.