GSK s'enfonce après une forte déception autour du camlipixant

(Zonebourse.com) - Malgré un essai ayant atteint son critère principal, les données globales autour du médicament ont été jugées insuffisantes pour modifier la prise en charge des patients atteints de toux chronique réfractaire. La déception est de taille : le camlipixant avait été intégré au portefeuille de GSK suite à l'acquisition de Bellus Health en 2023 et était alors pressenti comme un potentiel "multi-blockbuster". Signe des espoirs déçus, le titre abandonne 4% à Londres.

GSK rapporte que les essais de phase III (dits "CALM-1" et "CALM-2") visant à évaluer le camlipixant chez des adultes atteints de toux chronique réfractaire n'ont pas produit les effets escomptés.

Concrètement, dans l'essai CALM-1, une dose de 50 mg administrée deux fois par jour a permis d'atteindre le critère principal en réduisant significativement la fréquence de la toux sur 24 heures à 12 semaines par rapport au placebo... mais le même résultat n'a pas pu être obtenu via CALM-2 à 24 semaines.

D'ailleurs, la dose de 25 mg administrée deux fois par jour n'a atteint la significativité statistique dans aucun des deux essais, et les principaux critères secondaires, dont une mesure issue du "Chronic Cough Diary" (journal de suivi de la toux chronique), n'ont pas atteint leurs objectifs.

En conséquence, le cours de l'action recule d'environ 4%. "Nous prendrons en compte ce revers et réviserons légèrement à la baisse notre objectif de cours. Nous maintenons toutefois notre recommandation positive", ont réagi les analystes d'AlphaValue.

Au vu de l'ensemble des données, GSK a décidé de ne pas poursuivre le développement du camlipixant dans cette indication mais précise qu'un essai de phase IIb se poursuit pour évaluer le traitement chez des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée (IBS-D) ou forme mixte (IBS-M).

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