Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: revue prioritaire aux USA pour un nouvel antibiotique information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Les autorités sanitaires américaines ont accordé une procédure de revue prioritaire à la gépotidacine, un nouvel antibiotique développé par GSK contre les cystites chez l'adolescente et la femme, annonce mercredi le groupe pharmaceutique.



Le laboratoire indique que la Food and Drug Administration (FDA) a accepté de se pencher sur la demande de mise sur le marché sur cette antibiothérapie orale destinée au traitement des infections urinaires sans complications pour les femmes de plus de 40 kg et les adolescentes de plus de 40kg et de plus de 12 ans.



Cette période de revue devrait durer six mois, avec une décision finale attendue au mois de mars 2025.



GSK fait valoir que le besoin de nouveaux traitements est dû à l'apparition de souches bactériques plus résistantes à l'origine des infections, entraînant souvent un échec des thérapies traditionnelles.





Valeurs associées GSK 1 490,25 GBX LSE -0,25%