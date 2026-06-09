GSK renforce son portefeuille de produits anticancéreux avec l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars

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* L'accord valorise le développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent à 124 dollars par action

* Cela représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de lundi de la société cotée aux États-Unis

* Le directeur général de GSK, Luke Miels, affirme que cet accord élargit l'éventail des traitements contre le cancer du poumon

* Le montant de l'opération marque une rupture avec les acquisitions complémentaires de moindre envergure habituellement réalisées par GSK

* Les actions de GSK reculent en début de séance, tandis que celles de Nuvalent devraient s'envoler

(Ajout d'informations sur les actions, d'un graphique, de détails sur la conférence téléphonique tout au long de l'article, de citations du directeur général aux paragraphes 5, 18 et 25, et de commentaires d'analystes aux paragraphes 3 et 11) par Bhanvi Satija et Yadarisa Shabong

GSK GSK.L a accepté d'acquérir Nuvalent NUVL.O , un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis, pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie. Cette opération marque un changement stratégique majeur sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels, alors que la société britannique renforce son engagement dans le domaine de l'oncologie.

Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son dernier cours de clôture. Les actionsde Nuvalent, qui développe des médicaments contre le cancer du poumon, ont progressé d'environ 38 % à 122,10 dollars lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains. Les actions de GSK ont reculé de plus de 3 % en début de séance à Londres.

Cette opération marque une rupture avec la stratégie habituelle de GSK, qui privilégie généralement des acquisitions "complémentaires" de moindre envergure, alors que Luke Miels, qui a succédé à Emma Walmsley en début d'année, cherche à convaincre les investisseurs que le laboratoire pharmaceutique est en mesure d'atteindre l'objectif ambitieux de 40 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires annuel d'ici 2031.

"C'est plus important que la fourchette habituelle car c'était inhabituel", a déclaré Miels aux journalistes lors d'une conférence téléphonique, tout en précisant que les objectifs de chiffre d'affaires de GSK ne dépendaient pas de cette acquisition. "C'est une opération portant sur plusieurs produits... Il s'agit donc essentiellement de trois produits en un."

Les analystes d'UBS ont indiqué que les investisseurs pourraient être surpris par l'ampleur de l'opération, étant donné que GSK privilégie habituellement les acquisitions comprises entre 2 et 4 milliards de dollars.

DÉVELOPPER L'ÉCHELLE DANS LES TRAITEMENTS CONTRE LE CANCER

Miels a déclaré que cette acquisition offrait "de nouvelles options thérapeutiques significatives" pour les patients atteints d'un cancer du poumon et créait une plateforme permettant de développer son conjugué anticorps-médicament expérimental Ris-Rez, actuellement en phase finale d'essais cliniques.

Il s'est engagé à accélérer le développement de nouveaux médicaments et à cibler des actifs afin de renforcer le pipeline de GSK en phase avancée et de gérer l'expiration en 2028 du brevet de son médicament phare contre le VIH, le dolutégravir. GSK a conclu deux transactions de moindre envergure cette année depuis l'arrivée de Miels à la tête de l'entreprise.

En 2025, GSK a enregistré une croissance notable de son portefeuille en oncologie, le chiffre d'affaires dans ce domaine ayant bondi de 43 % pour atteindre un peu moins de 2 milliards de livres sterling par rapport à 2024. L'oncologie représente environ 6 % du chiffre d'affaires total de GSK, qui s'élève à 32,7 milliards de livres sterling.

Les analystes de Barclays ont déclaré que l'accord avec Nuvalent était stratégiquement judicieux, car il ajoute des actifs contre le cancer à un stade avancé dans un domaine où GSK est déjà présent, et pourrait aider à compenser la chute attendue des brevets sur le VIH si les autorisations sont accordées à temps.

GSK cherche également à réduire l'écart avec son concurrent AstraZeneca AZN.L , coté à Londres, dans le domaine des médicaments anticancéreux. L'oncologie a représenté 44 % du chiffre d'affaires total du groupe anglo-suédois l'année dernière.

Hors trésorerie acquise, l'investissement total de GSK est estimé à 9,4 milliards de dollars, a déclaré la société britannique, ajoutant que l'accord devrait contribuer au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation en 2027, ainsi qu'au bénéfice par action de base en 2029.

UN POTENTIEL MULTI-BLOCKBUSTER

Miels a déclaré que GSK suivait Nuvalent depuis plus d'un an après que ses équipes d'oncologie et de développement commercial l'aient identifiée pour la première fois, et qu'elle était connue en interne sous le nom de "Nashville".

Les données présentées par Nuvalent lors d'un grand congrès médical la semaine dernière l'ont convaincu que GSK devait conclure l'accord, a-t-il déclaré.

L'accord ajoute les deux principaux médicaments de Nuvalent contre le cancer du poumon, le zidesamtinib et le neladalkib, au portefeuille de produits de GSK sur le point d'être lancés. Les décisions américaines concernant ces médicaments sont attendues en septembre et novembre de cette année.

S'ils sont approuvés, les deux médicaments pourraient être commercialisés en 2026 et GSK estime qu'ils ont le potentiel de devenir des blockbusters. Les analystes d'UBS s'attendent à ce que le zidesamtinib génère près de 2 milliards de dollars de ventes annuelles maximales.

L'accord ajoute également au pipeline de GSK un médicament de phase précoce contre le cancer du poumon HER2 et plusieurs programmes de lutte contre le cancer encore au stade des essais en laboratoire.

L'accord, qui devrait être finalisé au troisième trimestre 2026, sera financé principalement par des facilités de crédit nouvelles et existantes ainsi que par des liquidités, et pourrait entraîner une dilution de l'ordre d'un faible pourcentage à un chiffre du bénéfice par action de base pour la période 2026-2028, a déclaré GSK.