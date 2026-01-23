GSK renforce sa position en Chine avec une nouvelle homologation pour le Trelegy Ellipta
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 09:56
L'Administration Nationale des Produits Médicaux (NMPA) de Chine a autorisé une nouvelle indication pour le Trelegy Ellipta, destiné au traitement de l'asthme chez l'adulte.
Déjà homologué pour la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), ce médicament devient l'unique trithérapie par inhalateur unique (SITT) approuvée pour ces deux pathologies respiratoires dans le pays.
Cette décision s'appuie sur l'étude CAPTAIN, démontrant une amélioration significative de la fonction pulmonaire.
Pour GSK, cette extension est stratégique : environ 46 millions d'adultes chinois souffrent d'asthme, dont la moitié présente des symptômes non contrôlés.
Kaivan Khavandi, vice-président senior et responsable mondial de la R&D en respiratoire, souligne que cette approbation offre "une option importante" pour les patients dont l'état n'est pas géré de manière optimale et qui risquent des exacerbations. Ce succès réglementaire permet au groupe de consolider sa franchise respiratoire sur un marché à fort potentiel de croissance.
En début de matinée, le titre progresse d'un timide 0,1% à Londres.
