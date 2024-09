Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: reçoit un avis positif du CHMP européen information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'utilisation d'une présentation entièrement liquide en flacon unique de Menveo pour aider à protéger contre la méningococcie invasive (MI).



Si elle est approuvée, la présentation entièrement liquide offrira aux prestataires de soins de santé une option qui ne nécessite pas de reconstitution de Menveo (vaccin MenACWY) avant utilisation.



Philip Dormitzer, responsable de la recherche et du développement mondiaux des vaccins chez GSK, a déclaré : ' En tant que leader mondial des vaccins contre le méningocoque, nous nous engageons à trouver des solutions innovantes qui simplifient l'immunisation contre la méningite bactérienne, soutiennent l'adoption du vaccin et contribuent à protéger le plus grand nombre possible de personnes contre cette maladie dévastatrice. Nous poursuivrons nos efforts pour aider à prévenir cette maladie dans les populations à risque de l'Union européenne'.



Le vaccin MenACWY de GSK a reçu l'approbation réglementaire dans plus de 60 pays, et plus de 82 millions de doses ont été distribuées dans le monde depuis 2010. Plus de 6 millions de doses ont été distribuées aux pays européens depuis 2017.





