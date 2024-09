Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: obtient une désignation de thérapie innovante en Chine information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - GSK annonce que la Chine a accordé la désignation de thérapie innovante (BTD) pour Blenrep, en combinaison avec bortézomib et dexaméthasone, pour traiter le myélome multiple en rechute ou réfractaire.



Cette décision vise à accélérer le développement de thérapies pour des maladies graves.



Hesham Abdullah, vice-président de GSK, a déclaré que cette désignation 'souligne le potentiel de Blenrep à redéfinir les résultats pour les patients'.



Le BTD repose sur les résultats de l'essai DREAMM-7, qui a montré des améliorations significatives de la survie sans progression par rapport aux traitements standards.





