Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: le titre recule après une étude clinique décevante information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Le titre GSK perd du terrain mercredi matin en Bourse de Londres suite à l'annonce par le groupe pharmaceutique des résultats décevants d'une étude clinique consacré à un projet de vaccin contre l'herpès.



Aux alentours de 10h00 (heure locale), l'action cède 0,8%, l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100, en repli de 0,1% au même moment.



Le laboratoire a indiqué ce matin que l'essai de phase I/II évaluant son vaccin expérimental contre les infections au virus herpès simplex (HSV) n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal.



Très contagieux, le virus de l'herpès est responsable de l'apparition de petites lésions, douloureuses et remplies de liquide, notamment sur la bouche et les lèvres (bouton de fièvre).



Suite à cet échec, GSK a pris la décision de ne pas faire avancer le projet en étude de phase III, même s'il dit avoir l'intention de se pencher sur ses éventuelles implications concernant le traitement de l'herpès génital.





Valeurs associées GSK 1 659,75 GBX LSE -0,67%