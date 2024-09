Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: le Japon accepte d'examiner le dossier Blenrep information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi que les autorités sanitaires japonaises avaient accepté d'examiner la demande de licence pour Blenrep, son anticorps conjugué médicament, dans le myélome multiple récidivant ou réfractaire.



Le groupe biopharmaceutique britannique précise que le Ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) - qui avait accordé le statut de médicament orphelin au dossier - va se pencher sur la mise sur le marché du produit en association avec bortezomib et dexamethasone (BorDex) ou pomalidomide et dexamethasone (PomDex).



GSK souligne que plus de 7200 nouveaux cas de myélome multiple sont diagnostiqués chaque année.



Blenrep a été homologué en Europe et au Royaume-Uni cet été.





