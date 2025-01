GSK: le dossier depemokimab avance en Europe et en Asie information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi que l'Agence européenne du médicament (EMA) avait accepté de se pencher sur le dossier d'autorisation de mise sur le marché de son nouveau traitement contre l'asthme et la sinusite chronique, le depemokimab.



La demande porte sur l'approbation du médicament dans deux indications, à savoir l'asthme avec inflammation de type 2 et la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux, précise le laboratoire pharmaceutique britannique.



Le depemokimab, un anticorps monoclonal qui cible l'interleukine-5 (IL-5) pour réduire l'inflammation, présente l'avantage d'avoir une longue durée d'action, ce qui lui permet d'être administré seulement deux fois par an.



Si le depemokimab n'est pour l'instant autorisé dans aucun pays, GSK souligne que les autorités sanitaires chinoises et japonaises ont également accepté la soumission d'un dossier de mise sur le marché sur le candidat, là encore dans le traitement de l'asthme avec inflammation de type 2 et de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux.





