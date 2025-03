GSK: l'EMA va se pencher sur Nucala dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait accepté de se pencher sur sa demande d'extension d'homologation concernant Nucala dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).



Dans un communiqué, le laboratoire britannique précise que le dossier porte sur l'approbation de Nucala à titre de médicament d'appoint pour le traitement d'entretien de la maladie chez les patients adultes présentant un phénotype éosinophile.



Le Nucala - un anticorps monoclonal qui cible l'interleukine-5 (IL-5), une protéine messagère (cytokine) essentielle dans le processus d'inflammation - était jusqu'ici autorisé dans le traitement de l'asthme sévère.



S'il devait être approuvé par l'EMA, Nucala pourrait deviendrait le premier médicament à administration mensuelle disponible en Europe pour les patients atteints de BPCO.



Cette maladie, qui touche actuellement 40 millions d'européens, est l'une des principales causes d'hospitalisation et de décès dans le monde.





