GSK: hausse des bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - GSK publie un chiffre d'affaires de 7516 M£ au titre du 1er trimestre, en hausse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation total ressort à 2216 M£, en hausse de 49%, avec un BPA de 39,7 pence, en hausse de 55%.



En données 'core', le résultat d'exploitation ressort à 2533 M£ (+4%) avec un BPA de 44,9 pence en hausse de 4%.



Le laboratoire indique attendre plusieurs approbations de la FDA en 2025, notamment concernant le Penmenvy, vaccin contre la méningite, le Blujepa, traitement antibiotique de première classe pour les infections urinaires basses (uUTIs), le Nucala (BPCO), Blenrep (myélome multiple) et depemokimab (asthme sévère et polypes nasaux).



La laboratoire confirme son engagement en faveur de la rémunération des actionnaires avec un dividende de 16 pence déclaré pour le 1er trimestre 2025 et 64 pence attendus pour l'ensemble de l'année 2025.



GSK maintient ses prévisions pour 2025 à savoir une croissance du chiffre d'affaires entre 3% et 5%, une croissance du résultat d'exploitation 'core' entre 6% et 8% et une croissance du BPA 'core' comprise entre 6% et 8%







Valeurs associées GSK 1 487,000 GBX LSE +3,84%