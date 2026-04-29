GSK en forte baisse malgré Jefferies
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 16:38
Dans leur note, les analystes qualifient le chiffre d'affaires du premier trimestre (7,626 milliards de livres sterling, en hausse de 2% à change réel) de "conforme aux prévisions". Dans le détail, ils estiment que la division Vaccins a compensé la faiblesse des Médicaments généraux. De leur côté, les Médicaments de spécialité sont globalement en ligne avec les attentes.
La banque d'investissement américaine relève également que le résultat opérationnel de base et le bénéfice par action de base ont tous les deux dépassé le consensus de 7%, mais qu'environ 50% de ce dépassement provient de provisions liées à des règlements juridiques.
Une mise à jour stratégique du nouveau patron du groupe est attendue lors de la publication des résultats du deuxième trimestre.
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