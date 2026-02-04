 Aller au contenu principal
GSK en forme après ses résultats et ses perspectives
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:45

Au titre du quatrième trimestre 2025, GSK ( 1,88%, à 1 982 pence) a généré un chiffre d'affaires de 8,618 milliards de livres sterling (environ 9,99 milliards d'euros), en hausse de 6%, à taux de change réel, ou de 8% à taux de change constant.

Sur l'ensemble de l'année, les progressions sont respectivement de 4 et 7%, pour des revenus totaux de 32,667 milliards de livres sterling.

Pour Jefferies, les ventes du quatrième trimestre du laboratoire britannique ressortent 2% au-dessus des attentes du consensus.

Cette bonne performance a été soutenue par le dynamisme observé dans le segment des Médicaments de spécialité ( 17%), alors que dans l'activité Vaccins, la hausse n'a été que de 2%, et un repli de 1% a été signalé pour les Médicaments généraux.

Parallèlement, le résultat opérationnel annuel est passé de 4,021 milliards de livres sterling, à 7,932 milliards de livres sterling ( 97%), porté par la baisse de frais de litiges importants porté par la baisse de frais de litiges importants, la réduction de certains charges et la hausse d'autres produits d'exploitation. De son côté, la marge opérationnelle s'est installée à 24,3% sur l'ensemble de l'exercice, en amélioration de 11,5 points.

Enfin, le bénéfice par action annuel est passé de 63,2 pence en 2024, à 141,1 l'année dernière. En ajusté, il est passé de 159,3 pence, à 172.

Le laboratoire a déclaré un dividende de 18 pence pour le quatrième trimestre, soit 66 pence pour l'ensemble de l'année 2025. Pour l'exercice en cours, il table sur un retour aux actionnaires de 70 pence. En outre, sur le programme de rachats d'actions de deux milliards de livres sterling annoncé, 1,4 milliard de livres sterling ont déjà été dépensé.

En ce qui concerne les prévisions, GlaxoSmithKline table sur une croissance de ses ventes comprises entre 3 et 5% en 2026, sur une hausse de son résultat opérationnel ajusté de 7 à 9%, et une progression du même ordre est espérée pour le bénéfice par action ajusté.

A horizon 2031, le groupe vise un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de livres sterling.

Les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à acheter sur le titre GSK, avec un objectif de cours de 2 100 pence, soit un potentiel de hausse de près de 8% au cours de clôture de mardi.

Valeurs associées

GSK
1 992,000 GBX LSE +2,39%
