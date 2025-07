GSK: élargit son accord de licence volontaire pour inclure le traitement du VIH information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - GSK annonce que ViiV Healthcare, société spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK aux côtés de Pfizer et Shionogi, a étendu son accord de licence volontaire avec le Medicines Patent Pool (MPP) pour inclure les brevets relatifs à l'utilisation du cabotegravir dans un schéma thérapeutique à longue durée d'action contre le VIH.



Cette annonce fait suite aux nouvelles recommandations de l'OMS préconisant le cabotegravir injectable longue action associé à la rilpivirine comme option de traitement.



Grâce à cet accord, les licenciés génériques actuels pour la prévention, dont Aurobindo, Cipla et Viatris, pourront développer, fabriquer et distribuer des versions génériques du CAB LA, combinées à la rilpivirine, dans 133 pays, sous réserve des autorisations réglementaires requises.



Ce nouvel engagement vise à améliorer l'accès aux traitements innovants, notamment dans les régions sous-desservies, et s'inscrit dans les objectifs mondiaux d'équité en matière de santé.





