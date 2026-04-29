GSK dopé par ses médicaments spécialisés au premier trimestre

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique britannique GSK a annoncé mercredi un bénéfice net en hausse de 7% à 1,73 milliard de livres (2 milliards d'euros) au premier trimestre, porté par ses médicaments spécialisés, en particulier contre le cancer et les maladies respiratoires.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 2%, à 7,63 milliards de livres (8,80 milliards d'euros). Mais l'oncologie affiche une progression bien plus rapide (+23%), tirée notamment par le Jemperli, son médicament contre le cancer de l'endomètre.

Dans les vaccins, le Shingrix, contre le zona, se distingue, avec une progression des ventes de 18% sur le trimestre et dans les médicaments respiratoires, le Nucala, pour le traitement de l'asthme, a lui aussi contribué à doper la croissance du groupe (+9%).

GSK avait d'ailleurs annoncé en février avoir obtenu le feu vert de Bruxelles pour commercialiser également le Nucala en tant que traitement d'entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), communément appelée bronchite du fumeur.

"GSK a bien commencé l'année 2026, avec de bonnes performances de nos principaux moteurs de croissance", a résumé dans un communiqué le directeur général Luke Miels.

Le groupe dit prévoir pour 2026 une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 3 et 5% et vise des ventes annuelles de plus de 40 milliards de livres d'ici 2031.

Après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre les laboratoires pharmaceutiques l'an dernier, afin de les inciter à investir dans son pays et réduire les prix pour les patients américains, GSK avait conclu un accord avec l'administration en s'engageant à abaisser le coût de ses médicaments sur ordonnance, afin d'échapper aux droits de douane pendant trois ans.

GSK indique mercredi avoir conclu le 9 avril "un accord définitif reflétant un allègement des droits de douane (...) jusqu'au 20 janvier 2029".

Le bénéfice net annuel de GSK avait plus que doublé l'an passé, à 5,72 milliards de livres (6,60 milliards d'euros).