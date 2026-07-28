GSK dévoile ses résultats trimestriels, les résultats d'un essai et un nouveau centre de R&D

Le titre GSK s'affiche en hausse ( 1,70%, à 1 993,50 pence) après la publication de résultats trimestriels contrastés au deuxième trimestre. Si la performance sous-jacente reste particulièrement robuste, les chiffres publiés pâtissent d'une lourde charge comptable.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires groupe du laboratoire s'est établi à 8,4 milliards de livres sterling, en hausse de 5% (à taux de change constants comme publiés). La croissance a été soutenue par les Médicaments de spécialités ( 14%, à 3,8 milliards de livres) et l'Oncologie ( 17%), alors que les traitements contre le VIH ont progressé de 10%, à 2,1 milliards de livres.

De leur côté, les vaccins ont enregistré une hausse de 8%, à 2,3 milliards de livres, portés par le succès d'Arexvy contre le virus respiratoire syncital et la forte progression de vaccins contre la méningite. En revanche, les médicaments généraux ont enregistré un repli de 9%, à 2,3 milliards de livres sterling.

Parallèlement, le résultat opérationnel publié a chuté de 75%, et le bénéfice par action publié de 69%. Cette forte baisse s'explique par des éléments exceptionnels majeurs, principalement une dépréciation d'actif de 1,3 milliard de livres liée au Camlipixant ainsi que des charges CCL accrues, un passif de contrepartie conditionnelle. En ajusté, le résultat opérationnel a affiché une hausse de 7% et dans les mêmes conditions, le bénéfice par action a augmenté de 9%.

Pour l'exercice 2026, GSK a confirmé l'ensemble de ses objectifs : une croissance des ventes comprises entre 3 et 5% et une progression du résultat opérationnel ajusté de 7 à 9%. Le groupe a également estimé être en bonne voie pour dépasser le cap des 4 milliards de livres de chiffre d'affaires d'ici 2031.

Résultats positifs d'un essai de phase 3

GSK et son concédant de licence, Hansoh Pharmaceutical Group, ont annoncé qu'un essai pivot de phase III évaluant le Risvutatug Rezetecan chez des patients atteints d'ostéosarcome, dont la maladie a progressé ou rechuté après au moins deux lignes de traitement systémique, avait atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie sans progression.

Dans cet essai mené en Chine, le produit a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie. Un bénéfice constant a également été observé sur les critères secondaires, notamment la survie globale.

Nouveau centre de R&D

Le groupe a dévoilé son intention de créer un nouveau centre mondial de Recherche & Développement à Cambridge, au Royaume-Uni. Ce nouveau site de 28 000 m², situé sur le Cambridge Biomedical Campus, accueillera les activités de R&D de GSK au Royaume-Uni, ainsi que plus de 1 000 scientifiques du groupe.

Le site de GSK comprendra des laboratoires de pointe intégrant les dernières technologies ainsi que des infrastructures destinées à soutenir les recherches du groupe dans ses principaux domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies respiratoires, l'hépatologie, les vaccins et le VIH.