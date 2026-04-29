GSK confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:29
Dans le détail, le chiffre d'affaires de la division Médicaments de spécialité s'est élevé à 3,2 milliards de livres sterling ( 14%), tandis que celui de l'activité Vaccins a atteint 2,1 milliards de livres sterling ( 4%), alors que les revenus de la division Médicaments généraux a reculé de 6%, à 2,3 milliards de livres sterling.
De son côté, le bénéfice par action de base a augmenté de 9%, à 43,2 pence, reflétant la hausse des ventes, un mix produit et régional favorable, des économies sur les frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que des revenus de redevances plus élevés. Ces bonnes données ont été partiellement compensées par l'augmentation des investissements en R&D et le lancement de nouveaux actifs.
GSK a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et vise une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, une hausse du bénéfice d'exploitation de base entre 7 et 9% et une croissance du bénéfice par action, toujours de base, entre 7 et 9% également.
A l'horizon 2031, les ventes du groupe devraient s'élever à plus de 40 milliards de livres sterling.
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