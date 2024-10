Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: collaboration avec l'Université de Cambridge information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 14:34









(CercleFinance.com) - GSK et l'Université de Cambridge annoncent une nouvelle collaboration de cinq ans dans le domaine des maladies rénales et respiratoires.



GSK va investir 50 millions de livres sterling dans une nouvelle collaboration majeure de cinq ans avec l'Université de Cambridge et les hôpitaux universitaires de Cambridge, afin d'accélérer la recherche et le développement dans le domaine des maladies liées au système immunitaire.



Cette collaboration permettra de traiter plus précisément les maladies liées au système immunitaire avec les thérapies existantes, ainsi qu'à en développer de nouvelles plus rapidement.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' En réunissant l'expertise de Cambridge et nos propres capacités internes, y compris la compréhension du système immunitaire et l'utilisation de l'IA pour accélérer le développement de médicaments, nous avons l'occasion d'aider les patients aux prises avec des maladies complexes'.





