GSK: BPA 'core' en hausse de 5% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - GSK publie un chiffre d'affaires de 8012 M£ au titre du 3e trimestre, en hausse de 2% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice d'exploitation ressort à 189 M£, en repli de 86%, avec une marge opérationnelle de 2,4%, en baisse de 20,6 pts. Le bénéfice d'exploitation 'core' ressort quant à lui à 2761 M£, en hausse de 5%.



Le BPA ressort à -1,4 pence, avec un BPA 'core' de 49,7 pence en hausse de 5%.



' Nous avons enregistré un autre trimestre de croissance des ventes et du bénéfice d'exploitation 'core', ainsi que de bons progrès supplémentaires en R&D. La forte croissance des médicaments spécialisés a contribué à compenser la baisse des ventes de vaccins et a reflété le succès des lancements de nouveaux produits en oncologie et en VIH', indique Emma Walmsley, CEO de GSK.



'Nous avons également résolu la grande majorité des litiges concernant Zantac au cours du trimestre, afin d'éliminer l'incertitude et de pouvoir nous concentrer sur l'avenir. Tout cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions de 2024, et nous avons encore plus confiance en nos perspectives pour 2026 et 2031', ajoute la responsable.



Pour 2024, GSK vise une croissance du chiffre d'affaires en 2024 de 7 % à 9 %, une croissance du bénéfice d'exploitation 'core' de 11 % à 13 % et une croissance du BPA 'core' de 10 % à 12 %.



GSK annonce un dividende de 15 pence pour le 3e trimestre et confirme son objectif de dividende de 60 pence pour 2024.





Valeurs associées GSK 1 397,75 GBX LSE -3,70%