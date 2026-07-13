GSK annonce des résultats positifs d'un essai de phase II

Lors d'une étude de phase II, le critère d'évaluation principal a été atteint. L'étude évaluait Jemperli (Dostarlimab) chez des patients atteints d'un cancer du rectum localement avancé présentant une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN ou une haute instabilité microsatellitaire.

Le laboratoire précise que ces résultats soutiennent le potentiel du Dostarlimab, s'il est approuvé, à devenir la première immunothérapie capable d'éliminer ou de retarder le recours à la chimiothérapie, à la radiothérapie et à la chirurgie chez certains patients de cette population.

Ce type de cancer touche environ 730 000 personnes dans le monde chaque année. Le traitement standard actuel comprend généralement la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Bien que souvent efficaces, ces traitements peuvent impacter profondément la qualité de vie des patients, entraînant potentiellement l'utilisation à vie d'une poche de colostomie, des dysfonctionnements physiologiques majeurs et l'infertilité.

Les résultats dévoilés par GSK représentent une amélioration substantielle par rapport au traitement standard historique. Selon les données intermédiaires, le profil de sécurité et de tolérance du Dostarlimab s'est révélé conforme à son profil de sécurité bien caractérisé et gérable, déjà observé dans d'autres tumeurs solides.