GSK achète 35Pharma pour 950 millions de dollars dans le cadre de la deuxième grande opération du directeur général Miel

L'acquisition renforce le portefeuille de médicaments respiratoires du fabricant

le médicament de 35Pharma s'est révélé prometteur dans les études sur les souris pour les troubles cardiaques liés à l'obésité

Les actions de GSK ont augmenté de près de 21 % depuis le début de l'année

GSK GSK.L a accepté de payer 950 millions de dollars en espèces pour la biotech canadienne 35Pharma, a-t-elle déclaré mercredi, marquant le deuxième accord majeur que le nouveau directeur général Luke Miels a conclu pour accélérer le développement de nouveaux médicaments chez le fabricant de médicaments britannique.

Miels, qui a succédé à Emma Walmsley le mois dernier, tente de contrer l'expiration imminente des brevets des médicaments anti-VIH les plus vendus par le fabricant en concluant des accords complémentaires. GSK a accepté d'acheter RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars en janvier.

La dernière acquisition de HS235, le médicament expérimental de 35Pharma contre l'hypertension pulmonaire, renforcera le futur pipeline de médicaments respiratoires de GSK.

L'hypertension pulmonaire est une maladie qui raccourcit la vie, caractérisée par une pression sanguine élevée dans les poumons, et qui touche plus de 80 millions de personnes dans le monde. Les traitements actuels comprennent le traitement injectable Winrevair de Merck MRK.N .

Les actions de GSK ont augmenté de près de 21 % depuis le début de l'année et ont connu une forte reprise par rapport à plusieurs rivaux européens après une année 2025 mouvementée.

Miels a déclaré que GSK continuerait à se concentrer sur les effets en aval de l'obésité, tels que les maladies du foie et du cœur, car le marché du traitement de l'obésité devient de plus en plus encombré.

HS235 est en phase initialede développement pour traiter la maladie chez les patients obèses souffrant d'un type de trouble cardiaque, ainsi que chez les patients ayant déjà reçu un traitement pour l'hypertension pulmonaire.

Dans des études menées sur des souris obèses souffrant d'une affection cardiaque connue sous le nom de fraction d'éjection préservée, le médicament a sélectivement réduit la masse graisseuse et stimulé la fonction cardiaque. Si les essais cliniques sont concluants, le médicament injectable pourrait être administré une fois toutes les quatre semaines, voire moins souvent.

Mardi, GSK a également conclu un accord pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars pour les droits mondiaux de développement des thérapies de Frontier Biotechnologies

688221.SS qui ciblent les maladies rénales.