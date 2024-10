Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: accord pour acquérir un traitement potentiel du lupus information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - GSK annonce être parvenu à un accord avec Chimagen Biosciences (Chimagen) - une société de biotechnologie non cotée - afin de lui acheter le CMG1A46, un agent d'engagement des cellules T (TCE) en phase clinique pour un montant initial de 300 millions de dollars.



GSK prévoit de développer et de commercialiser le CMG1A46 en mettant l'accent sur les maladies auto-immunes à médiation par les cellules B, telles que le lupus érythémateux disséminé (LED) et la néphrite lupique (LN), avec une possibilité d'expansion vers des maladies auto-immunes connexes.



' En tant que nouvelle option thérapeutique, le CMG1A46 offre un potentiel excitant que nous sommes heureux de porter pour répondre aux besoins non satisfaits dans le lupus et d'autres affections auto-immunes connexes', a indiqué Tony Wood, directeur scientifique de GSK.



GSK précise que le CMG1A46 est actuellement en phase I d'essais cliniques pour la leucémie et le lymphome aux États-Unis et en Chine. Le laboratoire vise à lancer un essai de phase I dans le lupus en 2025.



Selon les modalités de cet accord, GSK versera 300 millions de dollars à l'avance pour acquérir les droits mondiaux complets du CMG1A46. De plus, Chimagen sera éligible à des paiements de jalons pour le développement et la commercialisation du CMG1A46, totalisant 550 millions de dollars.





