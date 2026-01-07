GSK a reçu une approbation de l'UE pour son vaccin contre le zona
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 10:29
Le zona touche environ 1,7 million de personnes en Europe chaque année, certaines maladies chroniques sont liées à un risque plus élevé de zona.
La nouvelle seringue préremplie simplifie le processus d'administration du vaccin pour les professionnels de santé.
Cette approbation repose sur des données confirmant la comparabilité technique entre la seringue pré-remplie et la présentation vaccinale existante. La nouvelle présentation n'implique pas de changement d'indication ou de dosage.
Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : " Cette nouvelle présentation de Shingrix a été conçue pour faciliter l'administration, aidant les professionnels de santé à offrir une protection contre le zona. GSK est fière de soutenir la communauté de la santé en facilitant l'administration de son vaccin contre le zona. "
Valeurs associées
|1 876,000 GBX
|LSE
|-1,24%
