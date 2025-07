GSK: a finalisé l'acquisition de l'efimosfermin alfa information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé la finalisation de son acquisition de l'efimosfermin alfa auprès de Boston Pharmaceuticals.



Cette acquisition s'élève à un maximum de 2 milliards de dollars, comprenant un paiement initial de 1,2 milliard de dollars et jusqu'à 800 millions de dollars en paiements d'étape basés sur le succès.



L'efimosfermin est un médicament de spécialité expérimental de premier ordre prêt pour la phase III qui permet de traiter et de prévenir la progression de la maladie stéatotique du foie (TAL).



L'efimosfermin est un nouveau traitement pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), y compris la cirrhose, et le développement futur dans les maladies hépatiques liées à l'alcool (ALD), deux formes de SLD.



Kaivan Khavandi, SVP & Global Head, Respiratory, Immunology & Inflammation R&D, GSK, a déclaré : ' La finalisation de notre acquisition d'efimosfermin alfa représente une expansion significative de notre pipeline d'hépatologie visant à traiter les facteurs stéatotiques et viraux des maladies du foie. Efimosfermin représente une opportunité de croissance clé pour GSK, avec de multiples options de développement et un premier lancement potentiel en 2029'.





