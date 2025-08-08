GSK: 370 millions de dollars reçus dans le cadre de l'accord CureVac/BioNTech information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 10:42









(Zonebourse.com) - GlaxoSmithKline a annoncé vendredi qu'il allait recevoir un paiement de 370 millions de dollars suite à l'accord de règlement de brevets sur l'ARN messager conclu hier entre CureVac et BioNTech.



Aux termes de l'arrangement, GSK va également percevoir une redevance de 1% sur les ventes aux Etats-Unis des vaccins ARNm contre la grippe, le Covid-19 et leurs combinaisons commercialisés par BioNTech et Pfizer, avec un effet rétroactif à compter de début 2025.



Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du contrat de licence existant entre GSK et CureVac, qui voit GSK prendre en charge depuis l'an dernier le développement, la fabrication et les droits mondiaux de commercialisation des vaccins candidats contre la grippe et le Covid-19, y compris les formules combinées, mis au point par Curevac



Par ailleurs, en cas de finalisation réussie de l'acquisition de CureVac par BioNTech, le contentieux ANRm entre les deux sociétés hors des Etats-Unis serait également réglé, ce qui signifie que GSK pourrait recevoir 130 millions de dollars supplémentaires et une redevance de 1% sur les ventes futures hors Etats-Unis des produits de BioNTech et Pfizer.



Enfin, GSK indique conclu un accord de cession prévoyant l'apport de ses quelque 16,6 millions d'actions CureVac dans le cadre de l'offre publique d'échange déposée par BioNTech sur la société biopharmaceutique allemande.



A la Bourse de Londres, l'action GSK progressait d'environ 1% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.





