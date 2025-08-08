GSK: 370 millions de dollars reçus dans le cadre de l'accord CureVac/BioNTech
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 10:42
Aux termes de l'arrangement, GSK va également percevoir une redevance de 1% sur les ventes aux Etats-Unis des vaccins ARNm contre la grippe, le Covid-19 et leurs combinaisons commercialisés par BioNTech et Pfizer, avec un effet rétroactif à compter de début 2025.
Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du contrat de licence existant entre GSK et CureVac, qui voit GSK prendre en charge depuis l'an dernier le développement, la fabrication et les droits mondiaux de commercialisation des vaccins candidats contre la grippe et le Covid-19, y compris les formules combinées, mis au point par Curevac
Par ailleurs, en cas de finalisation réussie de l'acquisition de CureVac par BioNTech, le contentieux ANRm entre les deux sociétés hors des Etats-Unis serait également réglé, ce qui signifie que GSK pourrait recevoir 130 millions de dollars supplémentaires et une redevance de 1% sur les ventes futures hors Etats-Unis des produits de BioNTech et Pfizer.
Enfin, GSK indique conclu un accord de cession prévoyant l'apport de ses quelque 16,6 millions d'actions CureVac dans le cadre de l'offre publique d'échange déposée par BioNTech sur la société biopharmaceutique allemande.
A la Bourse de Londres, l'action GSK progressait d'environ 1% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.
Valeurs associées
|1 397,000 GBX
|LSE
|+1,01%
A lire aussi
-
Le ministère a invité "la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet", selon le communiqué du pouvoir algérien. En pleine crise diplomatique avec Paris, Alger a annoncé jeudi la fin de la gratuité des biens prêtés ... Lire la suite
-
Le directeur général d'Intel a déclaré que le groupe américain s'engageait à travailler avec l'administration américaine pour clarifier ses préoccupations, quelques heures après les déclarations du président américain Donald Trump jeudi demandant la démission immédiate ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, progressent légèrement vendredi en début de séance à l'issue d'une semaine intense, soutenues par une solide saison pour les résultats d'entreprises et les anticipations d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en timide hausse vendredi, partagée entre les incertitudes commerciales alors que certains secteurs espèrent encore des exemptions de droits de douanes américains, et les avancées possibles en Ukraine. Vers 09H45 à Paris, l'indice vedette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer