 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,31
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GSK: 370 millions de dollars reçus dans le cadre de l'accord CureVac/BioNTech
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 10:42

(Zonebourse.com) - GlaxoSmithKline a annoncé vendredi qu'il allait recevoir un paiement de 370 millions de dollars suite à l'accord de règlement de brevets sur l'ARN messager conclu hier entre CureVac et BioNTech.

Aux termes de l'arrangement, GSK va également percevoir une redevance de 1% sur les ventes aux Etats-Unis des vaccins ARNm contre la grippe, le Covid-19 et leurs combinaisons commercialisés par BioNTech et Pfizer, avec un effet rétroactif à compter de début 2025.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du contrat de licence existant entre GSK et CureVac, qui voit GSK prendre en charge depuis l'an dernier le développement, la fabrication et les droits mondiaux de commercialisation des vaccins candidats contre la grippe et le Covid-19, y compris les formules combinées, mis au point par Curevac

Par ailleurs, en cas de finalisation réussie de l'acquisition de CureVac par BioNTech, le contentieux ANRm entre les deux sociétés hors des Etats-Unis serait également réglé, ce qui signifie que GSK pourrait recevoir 130 millions de dollars supplémentaires et une redevance de 1% sur les ventes futures hors Etats-Unis des produits de BioNTech et Pfizer.

Enfin, GSK indique conclu un accord de cession prévoyant l'apport de ses quelque 16,6 millions d'actions CureVac dans le cadre de l'offre publique d'échange déposée par BioNTech sur la société biopharmaceutique allemande.

A la Bourse de Londres, l'action GSK progressait d'environ 1% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.

Valeurs associées

GSK
1 397,000 GBX LSE +1,01%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank