GSAM recrute une responsable européenne du stewardship

(NEWSManagers.com) - Goldman Sachs Asset Management a recruté Jen Sisson en tant que responsable du stewardship pour la région EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique).

L'intéressée vient du Financial Reporting Council (FRC) au Royaume-Uni, où elle était récemment directrice adjointe de l'engagement des parties prenantes et des affaires générales.

Avant cela, elle faisait partie de l'équipe mondiale d'engagement des investisseurs de PwC, où elle était en charge de la recherche et de l'engagement avec la communauté des investisseurs.

Dans son nouveau rôle chez GSAM, qu'elle commencera officiellement en juin 2021, Jen Sisson supervisera les efforts de gouvernance et d'engagement actionnarial de la société dans toute la région EMEA, en dirigeant l'unité chargée du vote par procuration et de la gestion des entreprises sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Jen Sisson sera basée à Londres et sera rattachée à Catherine Winner, responsable mondiale du stewardship de la société.