GSAM lance ses deux premiers ETF activement gérés en Europe

Goldman Sachs Asset Management vient de lancer ses deux premiers ETF (fonds cotés) activement gérés en Europe. Il s’agit des fonds obligataires Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF et Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF.

GSAM est déjà présent sur le segment des ETF cotés aux Etats-Unis, ayant même doublé son offre dans ce domaine en 2024.

Les deux ETF lancés en Europe sont gérés par l’équipe Fixed Income and Liquidity Solutions de GSAM, qui réunit plus de 370 professionnels de l’investissement et gère plus de 1.750 milliards de dollars. Ils sont cotés sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse et seront enregistrés dans les marchés clés de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

GSAM gère 49 stratégies ETF dans le monde, représentant 38,7 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2024.

