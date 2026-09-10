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GS et JPM revoient à la hausse la note de Fortum après l'obtention d'un contrat majeur dans le cadre de l'investissement de Google dans l'IA
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** J.P. Morgan et Goldman Sachs s’attendent à ce que Fortum FORTUM voie ses bénéfices et ses perspectives d’investissement s’améliorer après que le groupe énergétique a signé mercredi un contrat d’approvisionnement en électricité avec Google GOOGL.O dans le cadre de son investissement de 15 milliards de dollars dans l’IA en Finlande

** L'action Fortum progresse de 4 % en début de séance, prolongeant ainsi les gains enregistrés mercredi, où elle avait bondi de 15,8 %; elle affiche une hausse de 40 % depuis le début de l'année

** JPM reclassifie le titre de "sous-performance" à "neutre", reconnaissant avoir sous-estimé le potentiel des centres de données et le resserrement des marchés de l'électricité dans les pays nordiques

** Les prix de l'électricité dans les pays nordiques ont augmenté de plus de 10 % depuis juillet, sous l'effet de la hausse des prix du gaz et des anticipations d'une demande d'électricité plus forte de la part des centres de données, ajoute JPM

** GS relève la note de Fortum de "vendre" à "neutre" et indique que l’accord avec Google augmente la part couverte des volumes produits par l’entreprise, ce qui pourrait entraîner une réduction de la volatilité des résultats

** GS relève également son objectif de cours de 55 %, à 25,5 €

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 09:29:59.

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