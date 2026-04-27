Grupo Mexico va regrouper ses actifs de production d'électricité avec ceux de Saavi, une société soutenue par BlackRock

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La division infrastructures de Grupo México GMEXICOB.MX a signé un accord définitif visant à regrouper ses actifs de production d'électricité avec ceux de Saavi Energia, société soutenue par BlackRock, a annoncé lundi le géant minier mexicain dans un communiqué.

• L'opération permettra de créer une plateforme de production d'électricité comprenant 14 centrales réparties à travers le Mexique, d'une capacité combinée de 4.510 mégawatts et un portefeuille de projets en développement d'environ 5.000 MW, a déclaré Grupo Mexico.

• Une fois la transaction finalisée, Saavi sera détenue à 70% par Grupo Mexico et à 30% par Global Infrastructure Partners (GIP), qui fait partie de BlackRock.

• La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.

• Grupo Mexico prévoit d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration en matière d'infrastructures avec GIP au Mexique et à l'étranger, a-t-il déclaré.