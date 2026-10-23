Grupo Mexico va poursuivre ses grands projets liés au cuivre aux États-Unis malgré une baisse de la production

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* Asarco va augmenter ses dépenses aux États-Unis

* Les projets en Arizona reprennent malgré l'incertitude liée aux droits de douane

* Le Pérou reste une priorité à long terme

(Mise à jour avec les commentaires d’analystes d’Itau, le point sur les activités au Pérou, l’évolution du cours de l’action et les performances du cuivre)

par Raul Cortes

Grupo Mexico GMEXICOB.MX a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre ses investissements majeurs au sein de sa filiale minière américaine Asarco, en agrandissant les mines Ray et Silver Bell en Arizona et en visant la remise en service de la fonderie et de l'affinerie de Hayden, après une baisse de la production de cuivre au troisième trimestre.

Le conglomérat minier et de transport prévoit de consacrer entre 4 et 6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années aux principaux projets d’Asarco, a déclaré Leonardo Contreras, directeur des activités minières, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Cet investissement marquerait une augmentation significative par rapport aux niveaux de dépenses récents de la filiale , qui s’élevaient à seulement 101 millions de dollars en 2024, bien qu’il soit conforme aux prévisions que l’entreprise avait précédemment évoquées concernant d’éventuels projets d’expansion aux États-Unis.

OFFENSIVE D'EXPANSION AUX ÉTATS-UNIS

Grupo Mexico envisage depuis longtemps de relancer la production de ses actifs américains , d’autant plus que Washington a donné la priorité à la production nationale de cuivre et à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minerais stratégiques.

Ces projets interviennent après que Grupo Mexico a annoncé que sa production de cuivre au troisième trimestre avait baissé d’environ 2 % , pénalisée par une baisse de la production aux États-Unis et au Pérou.

En septembre, les analystes d’Itau ont indiqué que la direction avait l’intention de poursuivre les investissements dans Asarco malgré les incertitudes liées à d’éventuels droits de douane américains, tout en évaluant les opportunités d’intégrer les concentrés mexicains et les déchets de cuivre américains.

Jeudi, l’action Grupo Mexico a clôturé en baisse de plus de 4 %, figurant ainsi parmi les plus mauvaises performances du marché mexicain, les cours du cuivre ayant également baissé ce jour-là.

M. Contreras a déclaré que Grupo Mexico poursuivait ses travaux sur l’extension de Ray tout en menant des études de faisabilité. Il a ajouté que la société était “de plus en plus optimiste” quant à la remise en service de Hayden, dont la capacité de traitement s’élèverait à 1,4 million de tonnes métriques de concentré de cuivre par an, ce qui permettrait de rétablir une capacité supplémentaire de traitement du cuivre aux États-Unis.

“Cela représenterait près de 350.000 tonnes de cuivre contenu”, a déclaré M. Contreras. “Si cette production alimente notre raffinerie, nous pourrions atteindre 500.000 tonnes de cuivre.”

Il a précisé que le projet Silver Bell en est également au stade de l’étude de faisabilité, et que des précisions devraient être apportées au cours des prochains trimestres.

LE PÉROU, UNE PRIORITÉ À LONG TERME

Malgré tout, les plans de croissance à long terme de Grupo Mexico restent axés sur le Pérou par l’intermédiaire de sa filiale Southern Copper SCCO.N , malgré un retard pris par son projet phare Tia Maria . La société a annoncé cette semaine que la mise en service avait été repoussée du quatrième trimestre 2027 au premier semestre 2028.

Southern Copper développe également les projets Los Chancas et Michiquillay au Pérou, qui devraient produire respectivement 130.000 et 225.000 tonnes de cuivre par an. La mise en service de ces deux projets est actuellement prévue vers 2032.