Grupo Aeromexico, soutenu par Apollo, évalué à 2,8 milliards de dollars à l'ouverture de la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Grupo Aeromexico

AERO.N , soutenues par Apollo, ont augmenté de 0,84% lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, valorisant la compagnie aérienne mexicaine à près de 2,8 milliards de dollars.