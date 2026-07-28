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GrubMarket dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 14:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GrubMarket, un groupe spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la livraison, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé mardi.

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