GrubMarket dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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GrubMarket, un groupe spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la livraison, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé mardi.